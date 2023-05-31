Морохина Параскева Александровна
Место рожденияУсадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения25.09.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1890 ст.
Отец: Морохин Александр Павлович
Мать: Текуста Карповна
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Сергий Иванович
Отец ребёнка: Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.05.1910
Отец ребёнка: Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно