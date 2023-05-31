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Морохина Параскева Александровна

Место рождения

Усадьба Гавренева Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

25.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1890 ст.

Отец: Морохин Александр Павлович

Мать: Текуста Карповна

Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Сергий Иванович

Отец ребёнка: Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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