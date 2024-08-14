Евский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950
Отец: Евский Матвей
Мать: Евская Матрёна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евская) Наталья
Мать ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Евская (Евская) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Евская (Трофимова) Людмила
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно