Евский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950

Отец: Евский Матвей

Мать: Евская Матрёна

Развод
Неизвестно

Жена: Евская (Трофимова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евская (Трофимова) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евская) Наталья

Мать ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Евская (Евская) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Евская (Трофимова) Людмила

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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