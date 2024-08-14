Евский Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко (Евская) Людмила
Мать ребёнка: Евская Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евская Матрёна
Рождение ребёнка
02.03.1950
Сын: Евский Николай
Мать ребёнка: Евская Матрёна
Смерть
Неизвестно