Евская Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евская Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евский Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко (Евская) Людмила

Отец ребёнка: Евский Матвей

Рождение ребёнка
02.03.1950

Сын: Евский Николай

Отец ребёнка: Евский Матвей

Смерть
Неизвестно

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