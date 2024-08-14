(Евская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евский Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан