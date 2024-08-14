(Евская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евский Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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