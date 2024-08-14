Евская (Трофимова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1950
Отец: Трофимов Иван
Мать: Трофимова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крошка Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Крошка Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Евский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евский Николай
Рождение ребёнка
1974
Дочь: (Крошка) Светлана
Отец ребёнка: Крошка Николай
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Евская (Евская) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Евский Николай