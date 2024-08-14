Евская (Трофимова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евская (Трофимова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1950

Отец: Трофимов Иван

Мать: Трофимова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крошка Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Крошка Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Евский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евский Николай

Рождение ребёнка
1974

Дочь: (Крошка) Светлана

Отец ребёнка: Крошка Николай

Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Евская (Евская) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Евский Николай

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