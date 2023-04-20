Климова (Тотьмянина) Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1807
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское, 1807 год https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1472947
Рождение ребёнка
Около 03.08.1813 ст.
Сын: Климов Лаврентий Прокопьев
Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин
Смерть
Неизвестно