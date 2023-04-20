Климова (Тотьмянина) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Тотьмянина) Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1807

Муж: Климов Прокопий Фокин

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское, 1807 год https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1472947
Рождение ребёнка
Около 03.08.1813 ст.

Сын: Климов Лаврентий Прокопьев

Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Климов Артемий Прокопьев

Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Климов Прокопий Фокин

Смерть
Неизвестно
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