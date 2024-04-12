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Климов Лаврентий Прокопьев

Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 03.08.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1813 ст.

Отец: Климов Прокопий Фокин

Мать: Климова Екатерина Николаева

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Агафья Лаврентьева

Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Климов Андрей Лаврентиев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Климов Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова

Рождение ребёнка
15.10.1849 ст.

Сын: Климов Ефим Лаврентиев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова

дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#108 Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Екатерина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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