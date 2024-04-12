Климов Лаврентий Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.08.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1813 ст.
Отец: Климов Прокопий Фокин
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Агафья Лаврентьева
Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
15.10.1849 ст.
Мать ребёнка: Климова Екатерина Гаврилова
дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#108 Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно