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Климов Прокопий Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Климова Екатерина Николаева

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское, 1807 год https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1472947
Рождение ребёнка
Около 03.08.1813 ст.

Сын: Климов Лаврентий Прокопьев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Климов Артемий Прокопьев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Фекла Прокопьева

Мать ребёнка: Климова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Климов Яков Прокопьев

Мать ребёнка: Климова Татьяна Петрова

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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