Климов Прокопий Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Бракосочетание
08.02.1807
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.259 — Метрическая книга Сретенская церковь, с. Бердышевское, 1807 год https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1472947
Рождение ребёнка
Около 03.08.1813 ст.
Сын: Климов Лаврентий Прокопьев
Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://pokolenia.permkrai.ru/records/card/950798
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Фекла Прокопьева
Мать ребёнка: Климова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Мать ребёнка: Климова Татьяна Петрова
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Екатерина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно