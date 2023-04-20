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Климов Артемий Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Климов Прокопий Фокин

Мать: Климова Екатерина Николаева

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Акилина Артемиева

Мать ребёнка: Климова Степанида Семенова

дер. Ширпыжева
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Климов Агапит Артемиев

Мать ребёнка: Климова Степанида Семенова

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Екатерина Артемиева

Мать ребёнка: Климова Степанида Семенова

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Степанида Семенова

Смерть
Неизвестно
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