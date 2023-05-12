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Одиноченков Матвей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Одиноченков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Одиноченков Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Одиноченкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Одиноченков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Одиноченков Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Одиноченков Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Одиноченкова - Пантюшина Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
09.07.1921

Дочь: Одиноченкова Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Одиноченкова - Пантюшина Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одиноченкова-Гераскина Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1923