Одиноченков Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Одиноченков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Одиноченков Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Одиноченкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Одиноченков Иван Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Одиноченков Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1919
Сын: Одиноченков Илья Матвеевич
Мать ребёнка: Одиноченкова - Пантюшина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
09.07.1921
Дочь: Одиноченкова Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Одиноченкова - Пантюшина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одиноченкова-Гераскина Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1923