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Одиноченков Яков Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1835 ст.

Дата смерти

01.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1835 ст.

Отец: Одиноченков Николай Самойлович

Мать: Одиноченкова (Пантюшина) Настасья Фомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Одиноченкова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Одиноченкова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Одиноченков Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Одиноченкова Мария Алексеевна

Бобылево, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
01.01.1909

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