Одиноченков Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1835 ст.
Дата смерти01.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Одиноченкова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Одиноченкова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Одиноченков Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Одиноченкова Мария Алексеевна
Бобылево, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
01.01.1909