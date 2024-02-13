Одиноченкова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Одиноченкова Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Одиноченков Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Одиноченков Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Одиноченков Яков Николаевич
Бобылево, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно