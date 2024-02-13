Одиноченкова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченкова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Одиноченкова Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Одиноченков Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Одиноченков Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Одиноченков Яков Николаевич

Бобылево, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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