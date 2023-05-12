Одиноченков Илья Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченков Илья Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1919

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919

Отец: Одиноченков Матвей Яковлевич

Мать: Одиноченкова - Пантюшина Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
16.05.1958

Дочь: Долгих Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одиноченков Виталий Ильич

Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одиноченков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одиноченкова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Нина Ильинична

Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одиноченкова Зинаида

Смерть
1976
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