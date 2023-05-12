Одиноченков Илья Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1919
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919
Рождение ребёнка
16.05.1958
Дочь: Долгих Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одиноченков Виталий Ильич
Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одиноченков Владимир Ильич
Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одиноченкова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Нина Ильинична
Мать ребёнка: Одиноченкова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одиноченкова Зинаида
Смерть
1976