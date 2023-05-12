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Одиноченков Владимир Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Одиноченков Матвей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Одиноченкова Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Одиноченков Иван Владимирович

Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Одиноченков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одиноченкова Екатерина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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