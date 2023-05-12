Одиноченков Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Одиноченков Матвей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Одиноченкова Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Одиноченков Иван Владимирович
Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Одиноченков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Одиноченкова Екатерина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно