Одиноченкова Екатерина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Одиноченкова Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Одиноченков Иван Владимирович
Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Одиноченков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич
Смерть
Неизвестно