Одиноченкова Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченкова Екатерина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноченков Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Одиноченкова Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Одиноченков Иван Владимирович

Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Одиноченков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Одиноченков Владимир Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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