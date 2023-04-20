Климова Ирина Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Ирина Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Евгения Фотиева

Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Фекла Фотиева

Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев

Рождение ребёнка
08.07.1850 ст.

Дочь: Ольга Фотиева

Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев

дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#181
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Фотий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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