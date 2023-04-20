Климова Ирина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Евгения Фотиева
Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Фекла Фотиева
Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев
Рождение ребёнка
08.07.1850 ст.
Дочь: Ольга Фотиева
Отец ребёнка: Климов Фотий Яковлев
дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#181
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Фотий Яковлев
Смерть
Неизвестно