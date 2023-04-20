(Климова) Ольга Фотиева
Место рождениядер. Ширпыжева
Дата рождения08.07.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1850 ст.
Отец: Климов Фотий Яковлев
Мать: Климова Ирина Ермолаева
дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#181
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно