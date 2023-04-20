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Климов Фотий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Климов Яков Фокин

Мать: Климова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Евгения Фотиева

Мать ребёнка: Климова Ирина Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Фекла Фотиева

Мать ребёнка: Климова Ирина Ермолаева

Рождение ребёнка
08.07.1850 ст.

Дочь: Ольга Фотиева

Мать ребёнка: Климова Ирина Ермолаева

дер. Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#181
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Ирина Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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