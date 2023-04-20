(Климова) Евгения Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Евгения Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Климов Фотий Яковлев

Мать: Климова Ирина Ермолаева

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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