Сырчина (Тронина) Ксения Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Тронин Егор (Георгий) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Сырчин Оксен Федотов
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Настасья Федотова
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Сырчин Кондратий (Конон) Федотов
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Мавра Федотова
Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762