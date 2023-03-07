Сырчина (Тронина) Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Тронина) Ксения Егорова

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Место рождения

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Тронин Егор (Георгий) Михайлов

Мать: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Сырчин Оксен Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Сырчин Григорий Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Настасья Федотова

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Сырчин Кондратий (Конон) Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сырчин Иларион Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сырчин Прокопий Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Сырчин Андрей Федотов

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Мавра Федотова

Отец ребёнка: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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