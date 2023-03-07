Сырчин Федот (мл.) Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Сырчин Павел Дмитриев
Мать: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Сырчин Оксен Федотов
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Настасья Федотова
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Сырчин Кондратий (Конон) Федотов
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Мавра Федотова
Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина Ксения Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния