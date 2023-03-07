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Сырчин Федот (мл.) Павлов

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Сырчин Павел Дмитриев

Мать: Сырчина Евдокия Иванова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Сырчин Оксен Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Сырчин Григорий Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Настасья Федотова

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Сырчин Кондратий (Конон) Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сырчин Иларион Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сырчин Прокопий Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Сырчин Андрей Федотов

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Мавра Федотова

Мать ребёнка: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Ксения Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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