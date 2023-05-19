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Сырчин Григорий Федотов

Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Между 1798 и 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Мать: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Сырчина София Карпова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сырчин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Сырчина София Карпова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Сырчин Феопемпт Григорьев

Мать ребёнка: Сырчина София Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина София Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина София Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1798 и 1802
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния