Сырчин Григорий Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиМежду 1798 и 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Мать: Сырчина Ксения Егорова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Сырчина София Карпова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Сырчина София Карпова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Сырчин Феопемпт Григорьев
Мать ребёнка: Сырчина София Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина София Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина София Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1798 и 1802