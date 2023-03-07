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Сырчин Алексей Григорьев

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1809

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сырчин Григорий Федотов

Мать: Сырчина София Карпова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сырчин Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Сырчин Назарий Алексеев

Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Сырчин Яков Алексеев

Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Пелагия Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1809
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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