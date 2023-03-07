Сырчин Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Сырчин Григорий Федотов
Мать: Сырчина София Карпова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Сырчин Яков Алексеев
Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Сырчина Пелагия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1809