Сырчина Пелагия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Сырчин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Сырчин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Сырчин Яков Алексеев
Отец ребёнка: Сырчин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Сырчин Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1809