(Сырчина) Настасья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сырчина) Настасья Федотова

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Мать: Сырчина Ксения Егорова

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Онкудиновский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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