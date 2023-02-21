Патрушев Афанасий Яковлевич
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрушев Яков
Мать: Патрушева ?
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Патрушев Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Патрушев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1941
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино