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Патрушев Афанасий Яковлевич

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрушев Яков

Мать: Патрушева ?

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Патрушев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Патрушев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Патрушева Мария Николаевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Мария Николаевна

Смерть
23.01.1941
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино
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