Патрушева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушева Мария Николаевна

Патрушева Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Патрушев Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Патрушев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Афанасий Яковлевич

Смерть
01.03.1941
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close