Патрушева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Патрушев Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Патрушев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Патрушев Афанасий Яковлевич
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1941
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино