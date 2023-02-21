Патрушева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Патрушев Яков

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Патрушев Яков

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Патрушев Яков

д Полом
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрушев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Патрушев Яков

д Полом
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Патрушев Яков

Смерть
Неизвестно
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