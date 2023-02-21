Патрушева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патрушев Яков
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Патрушев Яков
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патрушев Яков
д Полом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Патрушев Яков
д Полом
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Патрушев Яков
Смерть
Неизвестно