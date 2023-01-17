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Патрушев Петр Афанасьевич

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Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

1897

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Патрушев Афанасий Яковлевич

Мать: Патрушева Мария Николаевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квиткова Таисия Петровна

Мать ребёнка: Патрушева Александра

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Александра

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Александра

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1963
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
северное кладб г.Омска
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