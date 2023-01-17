Патрушев Петр Афанасьевич
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения1897
Дата смерти1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квиткова Таисия Петровна
Мать ребёнка: Патрушева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патрушева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патрушева Александра
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
северное кладб г.Омска