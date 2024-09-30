Мейер (Хайли) Екатерина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Хайли) Екатерина Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1886

Муж: Мейер Адам Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Мейер Петр Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1892

Дочь: Хювёнен (Мейер) Анна-Мария Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1895

Дочь: (Мейер) Софья Адамовна

Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Мейер Николай Адамович

Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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