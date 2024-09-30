Мейер (Хайли) Екатерина Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1886
Муж: Мейер Адам Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Мейер Петр Адамович
Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1892
Дочь: Хювёнен (Мейер) Анна-Мария Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1895
Дочь: (Мейер) Софья Адамовна
Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1904
Отец ребёнка: Мейер Адам Петрович
Смерть
Неизвестно