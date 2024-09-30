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Мейер Николай Адамович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1904

Отец: Мейер Адам Петрович

Мать: Мейер (Хайли) Екатерина Христиановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.12.1925

Жена: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
17.07.1926

Дочь: (Мейер) Элина Николаевна

Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Мейер Вилье Николаевич

Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
17.06.1933

Дочь: (Мейер) Сайма Николаевна

Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
18.04.1936

Дочь: (Мейер) Кертту Николаевна

Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Смерть
Неизвестно

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