Мейер Николай Адамович
Место рождения
Дата рождения29.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1904
Бракосочетание
06.12.1925
Рождение ребёнка
17.07.1926
Дочь: (Мейер) Элина Николаевна
Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
12.07.1930
Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
17.06.1933
Дочь: (Мейер) Сайма Николаевна
Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
18.04.1936
Дочь: (Мейер) Кертту Николаевна
Мать ребёнка: Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно