Мейер (Шульц) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908

Отец: Шульц Адам Иванович

Мать: Шульц (Спарре) Елена Генриховна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.12.1925

Муж: Мейер Николай Адамович

Рождение ребёнка
17.07.1926

Дочь: (Мейер) Элина Николаевна

Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович

Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Мейер Вилье Николаевич

Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович

Рождение ребёнка
17.06.1933

Дочь: (Мейер) Сайма Николаевна

Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович

Рождение ребёнка
18.04.1936

Дочь: (Мейер) Кертту Николаевна

Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович

Смерть
Неизвестно

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