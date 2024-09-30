Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908
Бракосочетание
06.12.1925
Рождение ребёнка
17.07.1926
Дочь: (Мейер) Элина Николаевна
Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович
Рождение ребёнка
12.07.1930
Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович
Рождение ребёнка
17.06.1933
Дочь: (Мейер) Сайма Николаевна
Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович
Рождение ребёнка
18.04.1936
Дочь: (Мейер) Кертту Николаевна
Отец ребёнка: Мейер Николай Адамович
Смерть
Неизвестно