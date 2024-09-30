Шульц (Спарре) Елена Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц (Спарре) Елена Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Шульц Адам Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: Иконен (Шульц) Елизавета Адамовна

Отец ребёнка: Шульц Адам Иванович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Мейер (Шульц) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Шульц Адам Иванович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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