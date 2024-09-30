Шульц (Спарре) Елена Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Муж: Шульц Адам Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: Иконен (Шульц) Елизавета Адамовна
Отец ребёнка: Шульц Адам Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1908
Дочь: Мейер (Шульц) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Шульц Адам Иванович
Смерть
Неизвестно