городской посёлок Мартышкино, городской посёлок Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд (на 1913) — Familio

Мартышкино

Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3396Пасторский, дом.при Финском заливе.15½148Церковь лютеранская.
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3397Мартышкино, д. Ораниенб. дворц. вед.при Финском заливе.71642124153Кирпичный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость
513. Мартышкино (Тюрис), село бывшее удельное, при Финском заливе, дворов 60, жителей 298, церковь лютеранская, часовня, школа, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость
Мартышкино с., жел.-дор. ст.43 стан4102 участок6город Ораниенбаум.
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