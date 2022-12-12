Мартышкино
Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- городской посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3396Пасторский, дом.при Финском заливе.6½15½148Церковь лютеранская.Показать скан
3397Мартышкино, д. Ораниенб. дворц. вед.при Финском заливе.71642124153Кирпичный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
513. Мартышкино (Тюрис), село бывшее удельное, при Финском заливе, дворов 60, жителей 298, церковь лютеранская, часовня, школа, лавка
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мартышкино с., жел.-дор. ст.43 стан4102 участок6город Ораниенбаум.