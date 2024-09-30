Мейер Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения26.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1890
Бракосочетание
14.05.1912
Рождение ребёнка
04.03.1913
Сын: Мейер Вяйнё Петрович
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
21.07.1914
Дочь: (Мейер) Хильда-Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
10.01.1917
Дочь: (Мейер) Эмилия Петровна
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
24.09.1919
Дочь: (Мейер) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: (Мейер) Мария Петровна
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
21.04.1929
Сын: Мейер Эйно Петрович
Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно