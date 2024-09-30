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Мейер Петр Адамович

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1890

Отец: Мейер Адам Петрович

Мать: Мейер (Хайли) Екатерина Христиановна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Мейер Вяйнё Петрович

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1914

Дочь: (Мейер) Хильда-Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1917

Дочь: (Мейер) Эмилия Петровна

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.09.1919

Дочь: (Мейер) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: (Мейер) Мария Петровна

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.04.1929

Сын: Мейер Эйно Петрович

Мать ребёнка: Мейер (Мейер) Анна Иосифовна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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