Илья Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Исидоров

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Место рождения

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Исидор

Мать: ?

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Варфоломей Ильин

Мать ребёнка: Параскева Афанасиева

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1799

Сын: Трофим Ильин

Мать ребёнка: Параскева Афанасиева

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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