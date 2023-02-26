Илья Исидоров
Место рожденияд.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Варфоломей Ильин
Мать ребёнка: Параскева Афанасиева
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1799
Сын: Трофим Ильин
Мать ребёнка: Параскева Афанасиева
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно