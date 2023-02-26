Варфоломей Ильин
Место рожденияд.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Илья Исидоров
Мать: Параскева Афанасиева
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1802
Дочь: Акилина Варфоломеева
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Анастасия Варфоломеева
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Фёдорова
Смерть
Неизвестно