Варфоломей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей Ильин

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Место рождения

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Илья Исидоров

Мать: Параскева Афанасиева

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1802

Дочь: Акилина Варфоломеева

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Анастасия Варфоломеева

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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