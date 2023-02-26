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Параскева Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

06.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Варфоломей Ильин

Отец ребёнка: Илья Исидоров

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1799

Сын: Трофим Ильин

Отец ребёнка: Илья Исидоров

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1835
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Духовском кладбище г.Поречье
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