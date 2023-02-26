Параскева Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти06.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Варфоломей Ильин
Отец ребёнка: Илья Исидоров
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1799
Сын: Трофим Ильин
Отец ребёнка: Илья Исидоров
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1835
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Духовском кладбище г.Поречье