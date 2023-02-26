Акилина Варфоломеева
Место рожденияд.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1802
Отец: Варфоломей Ильин
Мать: Ефимия Фёдорова
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823
Муж: Наум Иродионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Сын: Спиридон Наумов
Отец ребёнка: Наум Иродионов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Наумов
Отец ребёнка: Наум Иродионов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Наумова
Отец ребёнка: Наум Иродионов
Рождение ребёнка
15.02.1836
Дочь: Агафия Наумова
Отец ребёнка: Наум Иродионов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1838
Дочь: Феодосия Наумова
Отец ребёнка: Наум Иродионов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно