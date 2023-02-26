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Акилина Варфоломеева

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Место рождения

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1802

Отец: Варфоломей Ильин

Мать: Ефимия Фёдорова

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Наум Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Сын: Спиридон Наумов

Отец ребёнка: Наум Иродионов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Наумов

Отец ребёнка: Наум Иродионов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Наумова

Отец ребёнка: Наум Иродионов

Рождение ребёнка
15.02.1836

Дочь: Агафия Наумова

Отец ребёнка: Наум Иродионов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1838

Дочь: Феодосия Наумова

Отец ребёнка: Наум Иродионов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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