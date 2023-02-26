Тимофей Наумов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Наум Иродионов
Мать: Акилина Варфоломеева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1858
Жена: Ульяния Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно