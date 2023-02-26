Ульяния Трофимова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.12.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1838
Отец: Трофим Васильев
Мать: Варвара Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1858
Муж: Тимофей Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно