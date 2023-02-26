Ульяния Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяния Трофимова

Ульяния Трофимова

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.12.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1819 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1838

Отец: Трофим Васильев

Мать: Варвара Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1858

Муж: Тимофей Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close