Трофим Васильев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1836
Жена: Варвара Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1836
Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)
Мать ребёнка: Варвара Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1838
Дочь: Ульяния Трофимова
Мать ребёнка: Варвара Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1844
Сын: Иоанн Трофимов
Мать ребёнка: Варвара Семёнова
Рождение ребёнка
22.06.1845
Сын: Дамиан Трофимов
Мать ребёнка: Варвара Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно