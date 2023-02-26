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Трофим Васильев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Василий

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1836

Жена: Варвара Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1836

Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)

Мать ребёнка: Варвара Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1838

Дочь: Ульяния Трофимова

Мать ребёнка: Варвара Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1844

Сын: Иоанн Трофимов

Мать ребёнка: Варвара Семёнова

Рождение ребёнка
22.06.1845

Сын: Дамиан Трофимов

Мать ребёнка: Варвара Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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