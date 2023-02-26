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Варвара Семёнова

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.06.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Евдокия Маркова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1836

Муж: Трофим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
До 26.04.1836
д. Аниськи
дворовая у помещика Афанасия Иванова Банина
Рождение ребёнка
10.07.1836

Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)

Отец ребёнка: Трофим Васильев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1838

Дочь: Ульяния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Васильев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1844

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Рождение ребёнка
22.06.1845

Сын: Дамиан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Васильев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.06.1856
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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