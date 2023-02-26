Варвара Семёнова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти17.06.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Евдокия Маркова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1836
Муж: Трофим Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
До 26.04.1836
д. Аниськи
дворовая у помещика Афанасия Иванова Банина
Рождение ребёнка
10.07.1836
Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)
Отец ребёнка: Трофим Васильев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1838
Дочь: Ульяния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Васильев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1844
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Рождение ребёнка
22.06.1845
Сын: Дамиан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Васильев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.06.1856
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.