Евдокия Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1794
Дочь: Ксения ст
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1796
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1798
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно