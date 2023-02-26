Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1794

Дочь: Ксения ст

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1796

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1798

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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