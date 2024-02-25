Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Алексей Ильич
Мать: Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ефросинья Константиновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Акулина Архиповна
Смерть
1831