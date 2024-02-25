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Константин Алексеевич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Алексей Ильич

Мать: Пелагея Григорьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Степан Константинович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Никита Константинович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ефросинья Константиновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Емельян Константинович

Мать ребёнка: Акулина Архиповна

Смерть
1831
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

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