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Алексей Ильич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Илья Дмитриевич

Мать: Устинья Меркуловна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Февронья Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнат Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Смерть
1821
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

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