Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Илья Дмитриевич
Мать: Устинья Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Февронья Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнат Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Смерть
1821