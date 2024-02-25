Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Февронья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Ильич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Ильич

Смерть
Неизвестно

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