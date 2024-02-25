Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Февронья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнат Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Алексей Ильич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Ильич
Смерть
Неизвестно