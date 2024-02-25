Устинья Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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