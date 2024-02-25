Устинья Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Дмитриевич
Смерть
Неизвестно