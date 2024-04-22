Никита Константинович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Константин Алексеевич
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.03.1845 ст.
Дочь: Дарья Никитична
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно