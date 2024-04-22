Никита Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Константинович

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Константин Алексеевич

Мать: Дарья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.03.1845 ст.

Дочь: Дарья Никитична

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Тимофеевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
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